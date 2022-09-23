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1 час назад

Масляков вернулся в КВН в новой роли

Lenta.ruиещё 2

Руководитель «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков вернулся в КВН в качестве члена жюри игр Высшей лиги. Об новой роли телеведущего ТАСС сообщил его сын — Александр Масляков-младший.

Масляков вернулся в КВН в новой роли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На официальном сайте Первого канала также появился анонс игр. Первый выпуск нового сезона выйдет 24 сентября. Членами жюри также стали Константин Эрнст, Валерий Сюткин, Пелагея, Дмитрий Хрусталев, Александр Ревва.

В июле Масляков оценил перспективы возвращения на место ведущего КВН. «Я себе нашел местечко среди жюри. Глядишь, перемещусь и в зрительный зал», — сказал он.

Шоу-бизнес,Константин Эрнст,Александр Ревва,Дмитрий Хрусталев,Валерий Сюткин,Александр Масляков,Первый канал,
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