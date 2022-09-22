Ида Галич ответила слухи об эмиграции

Блогерша и телеведущая Ида Галич опровергла слухи об эмиграции. Об этом она сообщила в социальных сетях.
Галич рассказала, что на данный момент находится в Москве. Она уточнила, что не планирует никуда уезжать.
Ранее телеведущая призналась, что некоторое время боролась с тревожностью, бессонницей и паническими атаками. Блогерша принимала антидепрессанты, чтобы справиться с недугом.
21 сентября журналистка Ксения Собчак опровергла слухи об эмиграции в Израиль. Позже муж телеведущей, режиссер Константин Богомолов, также подтвердил, что он и его семья находятся в России. Также он анонсировал несколько новых постановок в Театре на Бронной, в котором является художественным руководителем.