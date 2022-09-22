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34 минуты назад

Ида Галич опровергла слухи об эмиграции

Газета.Ru

Блогерша и телеведущая Ида Галич опровергла слухи об эмиграции. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Ида Галич ответила слухи об эмиграции
Фото: galichida/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com (организация запрещена в России)galichida/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Галич рассказала, что на данный момент находится в Москве. Она уточнила, что не планирует никуда уезжать.

Ранее телеведущая призналась, что некоторое время боролась с тревожностью, бессонницей и паническими атаками. Блогерша принимала антидепрессанты, чтобы справиться с недугом.

21 сентября журналистка Ксения Собчак опровергла слухи об эмиграции в Израиль. Позже муж телеведущей, режиссер Константин Богомолов, также подтвердил, что он и его семья находятся в России. Также он анонсировал несколько новых постановок в Театре на Бронной, в котором является художественным руководителем.

Шоу-бизнес,Ида Галич,Ксения Собчак,Константин Богомолов,
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