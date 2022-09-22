Ида Галич ответила слухи об эмиграции

Блогерша и телеведущая Ида Галич опровергла слухи об эмиграции. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Фото: galichida/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com (организация запрещена в России) galichida/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Галич рассказала, что на данный момент находится в Москве. Она уточнила, что не планирует никуда уезжать.

Ранее телеведущая призналась, что некоторое время боролась с тревожностью, бессонницей и паническими атаками. Блогерша принимала антидепрессанты, чтобы справиться с недугом.