Родион Газманов намекнул, что отправится на фронт

Певец Родион Газманов в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) поддержал отправившихся на спецоперацию россиян и предположил, что «скоро увидится» с российскими военными.

Фото: Ольга Лесли/Личный архив Родиона Газманова Ольга Лесли/Личный архив Родиона Газманова

«Нашим ребятам на передовой сил и удачи. Возможно скоро увидимся. Я верю в свою страну и в большинство живущих здесь людей», — написал Газманов.

Он порекомендовал россиянам не паниковать и не читать «паникерские паблики». Музыкант также посоветовал думать своей головой и не давать другим людям «сбивать себя с пути».