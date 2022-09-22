Галкин объявил о переносе концерта в Грузии

Комик Максим Галкин (признан Минюстом РФ иностранным агентом) рассказал о переносе своего концерта в Грузии. Как сообщает «Слово и Дело», в своих соцсетях он заявил, что мероприятие, которое должно было пройти осенью в Тбилиси, состоится 11 февраля.

Перенос Галкин назвал «временными трудностями». Площадку для проведения концерта также сменили — вместо Дворца спорта юморист выступит в Тбилисском концертном зале. Стоимость билетов не изменится.

Отметим, что в июле жители Грузии выступили против мероприятия. Граждане напоминали, что ранее Галкин никогда не выступал в их стране и выбрал Тбилиси лишь из-за большого числа уехавших туда россиян.

Напомним, что после начала спецоперации Галкин уехал из России вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми. В конце лета Примадонна вернулась в Москву, тогда как ее супруг остался за границей.