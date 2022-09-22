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35 минут назад

Галкин объявил о переносе концерта в Грузии

Никита Бородкин

Комик Максим Галкин (признан Минюстом РФ иностранным агентом) рассказал о переносе своего концерта в Грузии. Как сообщает «Слово и Дело», в своих соцсетях он заявил, что мероприятие, которое должно было пройти осенью в Тбилиси, состоится 11 февраля.

Галкин объявил о переносе концерта в Грузии
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Перенос Галкин назвал «временными трудностями». Площадку для проведения концерта также сменили — вместо Дворца спорта юморист выступит в Тбилисском концертном зале. Стоимость билетов не изменится.

Отметим, что в июле жители Грузии выступили против мероприятия. Граждане напоминали, что ранее Галкин никогда не выступал в их стране и выбрал Тбилиси лишь из-за большого числа уехавших туда россиян.

Напомним, что после начала спецоперации Галкин уехал из России вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми. В конце лета Примадонна вернулась в Москву, тогда как ее супруг остался за границей.

Галкин раскрыл отношение к нему россиян

Накануне Минюст России признал Галкина иноагентом. После этого Пугачева обратилась к ведомству с просьбой включить ее в список вслед за мужем. Она отметила, что поддерживает позицию Галкина и считает его патриотом

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Минюст России,
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