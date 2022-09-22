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2 часа назад

Бузова объяснила свои неудачи в личной жизни

Мослента

Причину неудач в личной жизни назвала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица и телеведущая Ольга Бузова.

Бузова объяснила свои неудачи в личной жизни
Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.comКомсомольская Правда / Globallookpress.com

«Проблема не во мне… Моя любовь прекрасна. У меня всегда чистые и светлые намерения в любви, дружбе, профессии, работе! Во всем. Просто я часто отдавала себя не тем людям, и порой это меня ломало», — объяснила она.

Фолловеры Бузовой поддержали ее в комментариях. «Все мы обжигаемся. Главное — не сломаться и не потеряться в этой жизни», «Ты заслуживаешь любовь», «Все ошибаются. Ты умничка, не сломалась. Мы тебя очень любим и всегда за тебя, красотка», — написали они.

Одна из подписчиц посоветовала звезде разобраться в себе и никогда не винить других.

Ранее Бузова раскрыла секрет стройности. Артистка опубликовала видео с тренировки и рассказала, что занимается спортом каждый день.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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