Бузова объяснила свои неудачи в личной жизни

Причину неудач в личной жизни назвала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица и телеведущая Ольга Бузова.
«Проблема не во мне… Моя любовь прекрасна. У меня всегда чистые и светлые намерения в любви, дружбе, профессии, работе! Во всем. Просто я часто отдавала себя не тем людям, и порой это меня ломало», — объяснила она.
Фолловеры Бузовой поддержали ее в комментариях. «Все мы обжигаемся. Главное — не сломаться и не потеряться в этой жизни», «Ты заслуживаешь любовь», «Все ошибаются. Ты умничка, не сломалась. Мы тебя очень любим и всегда за тебя, красотка», — написали они.
Одна из подписчиц посоветовала звезде разобраться в себе и никогда не винить других.
Ранее Бузова раскрыла секрет стройности. Артистка опубликовала видео с тренировки и рассказала, что занимается спортом каждый день.