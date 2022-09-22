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1 час назад

Лазарева назвала нужную ей сумму денег за границей

Елена Прошина

Телеведущая Татьяна Лазарева, признанная в России иноагентом, рассказала о своем финансовом положении. Она призналась, что еще способна заработать себе на хлеб. Об этом она сказала в интервью YouTube-шоу «Нормальные люди».

Лазарева назвала нужную ей сумму денег за границей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По признанию Лазаревой, она никогда не считала деньги и тратила сколько нужно. По ее словам, даже когда после начала спецоперации у нее «рухнула вся жизнь», она оказалась способна заработать себе сколько нужно.

Лазарева назвала условие возвращения в Россию

«Когда у меня заканчиваются деньги, я иду и зарабатывают их. Они ни откуда-то появляются. Сегодня я помогаю, завтра мне помогут. Я совершенно не боюсь остаться без денег. Сколько мне сейчас надо? Дети, слава богу, уже выросли. Я свои 500 евро в месяц всегда буду зарабатывать. Даже 1 тысячу», — сказала телеведущая.

Напомним, сейчас Лазарева живет в Испании. Ранее она выразила желание вернуться обратно в Россию. На это отреагировал телеведущий Владимир Соловьев. По его мнению, Лазареву нужно посадить за антироссийские высказывания. А журналист Михаил Шахназаров считает, что возвращение телезвезды ухудшит статистику пьянства в России.

Шоу-бизнес,Татьяна Лазарева,Владимир Соловьев,
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