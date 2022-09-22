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2 часа назад

Миро призвала Прилучного оградить новую семью от Муцениеце

Газета.Ru

Блогерша Лена Миро в своей публикации на платформе LiveJournal прокомментировала недавние слова Агаты Муцениеце о том, что бывший муж Павел Прилучный не позвал ее на свадьбу с Зепюр Брутян.

Миро призвала Прилучного оградить новую семью от Муцениеце
Фото: Пресс-служба фестиваля «Новый сезон»Пресс-служба фестиваля «Новый сезон»

По словам Миро, актрисе «нечего делать» на свадьбе экс-супруга. Более того, блогерша призвала Прилучного оборвать все связи с Муцениеце.

«Павлик, огради себя и свою новую семью от Агаты. Не надо тебе с ней общаться, пересекаться и вестись на ее провокации. Она сейчас попытается дружить с тобой и твоей женой с одной единственной целью: вас развести», — высказалась Миро.

Также блогерша раскритиковала Муцениеце за постоянное упоминание бывшего возлюбленного. По словам Миро, актриса даже скопировала стиль его бывшей жены, когда пришла на интервью к Юлии Меньшовой с кудрями и назвала Брутян сестрой.

Сама Меньшова/YouTube/zepyur_brutyan/Instagram (организация запрещена в России) (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Агатка, кудряшки твои никуда не годятся. Очень колхозные они у тебя, не как у Зиппи. Старайся лучше», — написала она в блоге.

Шоу-бизнес,Лена Миро,Агата Муцениеце,Павел Прилучный,Юлия Меньшова,
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