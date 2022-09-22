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17 минут назад

Популярный российский комик ответил на критику зрителей

Lenta.ru

Популярный российский комик Илья Соболев порассуждал в Telegram о том, каким должен быть стендап. Также он ответил зрителям, критикующим артистов за пошлые шутки.

Популярный российский комик ответил на критику зрителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соболев заявил, что все комики должны пройти путь от пошлых шуток до шуток, «которые что-то меняют в головах» слушателей. По его мнению, стендап может быть реальным инструментом влияния.

Также, как отметил артист, он считает, что все, кто выступает со стендапом, должны развивать у себя профессиональное чутье.

«Надо знать, когда и что говорить. Мало кто это умеет. Но комикам необходимо это уметь», — выразил мнение Соболев.

Ранее Соболев раскрыл разницу между Москвой и другими городами России. Он заявил, что зрители на выступлениях в столице более равнодушно относятся к его юмору, нежели жители других городов.

Перед этим Соболев высказался о вероятности эмиграции в одну из европейских стран. Он заявил, что не смог бы переехать в Испанию на постоянное место жительства.

Шоу-бизнес,Илья Соболев,
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