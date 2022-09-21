Пресняков раскрыл секрет семейного счастья с Подольской

Музыкант Владимир Пресняков раскрыл секрет своего семейного счастья с певицей Натальей Подольской. Этим он поделился в беседе с «Пятым каналом».
По словам композитора, их секретом крепкого брака является юмор и более простое отношение к жизни. Он отметил, что супруги часто шутят между собой.
«Мы только этим и занимаемся. Мы так выросли и не можем быть серьезными. Когда у нас что-то говорят о серьезности, мы уходим просто», — рассказал Пресняков.
Артисты поженились в июне 2010 года. В их союзе появились на свет сыновья Артемий и Иван.