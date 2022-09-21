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53 минуты назад

Владимир Пресняков заявил, что юмор является секретом его семейного счастья с Подольской

Газета.Ru

Музыкант Владимир Пресняков раскрыл секрет своего семейного счастья с певицей Натальей Подольской. Этим он поделился в беседе с «Пятым каналом».

Пресняков раскрыл секрет семейного счастья с Подольской
Фото: nataliapodolskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)nataliapodolskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По словам композитора, их секретом крепкого брака является юмор и более простое отношение к жизни. Он отметил, что супруги часто шутят между собой.

«Мы только этим и занимаемся. Мы так выросли и не можем быть серьезными. Когда у нас что-то говорят о серьезности, мы уходим просто», — рассказал Пресняков.

Артисты поженились в июне 2010 года. В их союзе появились на свет сыновья Артемий и Иван.

Шоу-бизнес,Владимир Пресняков,
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