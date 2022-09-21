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40 минут назад

Муцениеце прокомментировала свадьбу Прилучного

Елена Прошина

Актриса Агата Муцениеце заявила, что если бы экс-супруг Павел Прилучный пригласил ее на свою свадьбу с Зепюр Брутян, то она бы пошла и даже ловила бы букет невесты. Соответствующее признание она сделала в интервью Юлии Меньшовой на ее YouTube-канале.

Муцениеце прокомментировала свадьбу Прилучного
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы пригласили, то я бы пошла на свадьбу. А почему нет? Ловила бы букет невесты. Прикинь, если бы я поймала...» — сказала Муцениеце.

По словам актрисы, о свадьбе она узнала уже после того, как она состоялась и то от других людей, а не бывшего супруга. При этом особенно Муцениеце задело то, что Прилучный не стал приглашать на церемонию детей.

«А я не понимаю, почему он не позвал детей на свадьбу. Это ведь большое событие в жизни. Дети должны идти на свадьбу отца. Мийка должна в красивом платье разбрасывать лепестки. Тимоха подавать, уронить кольца, опять их собрать. Это было бы так трогательно. Вот так я это вижу. У меня будет так», — поделилась она.

Актриса призналась, что не знает: видели ли дети видео со свадьбы отца в интернете, но о том, что она была они в курсе. Муцениеце считает, что рассказывать и объяснять им что-то на этот счет должен сам Прилучный, а не она.

При этом актриса заявила, что несмотря ни на что желает экс-супругу счастья с новой возлюбленной. Муцениеце выразила надежду на то, что в их семье будет царить «гармония, искренняя любовь, верность друг другу и понимание».

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Павел Прилучный,Юлия Меньшова,
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