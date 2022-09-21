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15 минут назад

Прохор Шаляпин объяснил свое влечение к «более старшим» женщинам

Мослента

Интимное влечение к женщинам значительно старше себя объяснил в программе Пятого канала «Светская хроника» певец Прохор Шаляпин. Он признался, что подростком пережил интимный опыт с подвыпившей 50-летней бабушкой друга.

Прохор Шаляпин объяснил свое влечение к «более старшим» женщинам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это все случилось в 1998-м. Просто это самое яркое впечатление, наверное, на всю мою жизнь оставшееся. Это наложило отпечаток», — объяснил он.

Шаляпин признался, что, рассказывая эту историю общественности, ожидал от людей поддержки, однако вместо этого стал объектом для троллинга в сети.

«Хотел немножечко объяснить свою дружбу с более старшими женщинами, но еще усугубил ситуацию. Как обычно все», — пожаловался он.

Певец добавил, что много лет хранил этот секрет и скрывал свою интимную связь, произошедшую в 14 лет, даже от матери. По его словам, родственница лично знакома с той самой женщиной. При этом, отметил артист, его мать была не против отношений сына с другой своей на тот момент 30-летней подругой, объясняя это тем, что мальчику нужно было «быстрее стать мужчиной».

Ранее Шаляпин рассказал о переживаниях матери за его репутацию. Он отметил, что ее волнуют критика и обсуждения артиста в СМИ.

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