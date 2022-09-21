Прохор Шаляпин объяснил свое влечение к «более старшим» женщинам

Певец добавил, что много лет хранил этот секрет и скрывал свою интимную связь, произошедшую в 14 лет, даже от матери. По его словам, родственница лично знакома с той самой женщиной. При этом, отметил артист, его мать была не против отношений сына с другой своей на тот момент 30-летней подругой, объясняя это тем, что мальчику нужно было «быстрее стать мужчиной».