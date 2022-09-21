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59 минут назад

Артемий Лебедев раскрыл отношение к Пугачевой

Lenta.ru

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскрыл отношение к певице Алле Пугачевой и оценил просьбу артистки признать ее иностранным агентом вслед за ее мужем, юмористом Максимом Галкиным, которого Минюст ранее включил в реестр физлиц-иноагентов. Комментарии Лебедева прозвучали в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

«Уже в моем детстве Алла Пугачева — это была просто недоступная вершина, просто отдельно стоящий Эверест и просто самая великая певица в России, еще в СССР. (...) Она была не навязанной певицей, а по-настоящему любимой», — высказался блогер об артистке.

Он также выразил уверенность в том, что Пугачева не нуждается абсолютно ни в чьем одобрении и может позволить себе сказать что угодно.

Просьбу Пугачевой признать ее иноагентом Лебедев назвал лучшим общественным заявлением, которое он слышал за последние много лет, а также «настоящим благородством и настоящим величием». По его мнению, таким образом артистка продемонстрировала истинную любовь и солидарность с мужем, а также тот факт, что семья для нее важнее государства.

«Семья — вещь, которая является самой ценной, и любовь дороже всего на свете. Так что Алла Пугачева показала свое величие и утерла нос всем остальным», — заявил блогер.

Пугачева призвала Минюст признать ее иноагентом вслед за Галкиным в воскресенье 18 сентября. Знаменитость заявила, что солидарна с мужем, которого считает «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России». Позже в Минюсте сообщили, что ведомство не рассматривало заявление певицы, так как обращение с просьбой присвоить статус иноагента должно быть официальным.

О том, что Минюст внес Галкина в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, стало известно 16 сентября. Юморист, комментируя это решение, заявил, что не занимается политической деятельностью.

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