Виктория Боня в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) рассказала подписчикам, что оказалась в больнице после того, как она восходила на гору.

«Прилетела в Катманду на рентген легких. Из-за сильного кашля меня отправили в госпиталь на проверку», — поделилась звезда в личном блоге.

Около недели назад Боня рассказала, что отправилась на гору Манаслу в Непале с намерением покорить высоту в 8163 м. Через два дня после восхождения телеведущая столкнулась с проблемами со здоровьем: у нее начался отек мозга.