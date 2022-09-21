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1 час назад

Викторию Боню госпитализировали после восхождения на гору

Газета.Ru

Виктория Боня в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) рассказала подписчикам, что оказалась в больнице после того, как она восходила на гору.

«Прилетела в Катманду на рентген легких. Из-за сильного кашля меня отправили в госпиталь на проверку», — поделилась звезда в личном блоге.

Около недели назад Боня рассказала, что отправилась на гору Манаслу в Непале с намерением покорить высоту в 8163 м. Через два дня после восхождения телеведущая столкнулась с проблемами со здоровьем: у нее начался отек мозга.

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Ранее Виктория Боня заявила, что находится «на границе жизни и смерти» в горах. Она опубликовала фотографии из похода.

Шоу-бизнес,Видео,Виктория Боня,
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