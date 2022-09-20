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11 минут назад

Певица Монеточка раскрыла имя дочери

Газета.Ru

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) раскрыла имя дочери. Она рассказала подписчикам, что назвала девочку Ниной.

Певица Монеточка раскрыла имя дочери
Фото: газета.ruгазета.ru

«Не знаю, почему так долго не хотела говорить. Как будто бы хотела наверняка убедиться, что она точно Нина. За этот месяц убедилась. А еще мы получили первый документ, где записано ее имя — свидетельство о рождении», — призналась артистка.

Артистка в декабре 2020 года официально стала женой Виктора Исаева. Монеточка говорила, что беременность была запланирована — супруги долго к этому готовились, проверялись у врачей и принимали назначенные витамины. А в мае 2022 года исполнительница сообщила в интервью для YouTube-шоу «А поговорить?» с Ириной Шихман, что ждет девочку, и 17 августа у нее родилась дочь.

Певица вместе с мужем переехала в Литву после начала спецоперации России на Украине. Исполнительница пожалела, что ей пришлось рожать вдали от своих друзей и семьи, изначально она хотела, чтобы первенец появился на свет в Сочи. Однако супруг певицы все время был с ней рядом, Елизавета Гырдымова признавалась, что не справилась бы без его помощи и поддержки.

«Муж подписывал бумажки, считал схватки, приносил нужные мне штуки, мыл малыша, менял подгузники и даже утку мне», — делилась Монеточка.

Ранее объявленная в розыск Монеточка заявила, что расплатилась с Костюшкиным.

Шоу-бизнес,Елизавета Гырдымова,
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