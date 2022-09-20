Певица Монеточка раскрыла имя дочери

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) раскрыла имя дочери. Она рассказала подписчикам, что назвала девочку Ниной.
«Не знаю, почему так долго не хотела говорить. Как будто бы хотела наверняка убедиться, что она точно Нина. За этот месяц убедилась. А еще мы получили первый документ, где записано ее имя — свидетельство о рождении», — призналась артистка.
Артистка в декабре 2020 года официально стала женой Виктора Исаева. Монеточка говорила, что беременность была запланирована — супруги долго к этому готовились, проверялись у врачей и принимали назначенные витамины. А в мае 2022 года исполнительница сообщила в интервью для YouTube-шоу «А поговорить?» с Ириной Шихман, что ждет девочку, и 17 августа у нее родилась дочь.
Певица вместе с мужем переехала в Литву после начала спецоперации России на Украине. Исполнительница пожалела, что ей пришлось рожать вдали от своих друзей и семьи, изначально она хотела, чтобы первенец появился на свет в Сочи. Однако супруг певицы все время был с ней рядом, Елизавета Гырдымова признавалась, что не справилась бы без его помощи и поддержки.
«Муж подписывал бумажки, считал схватки, приносил нужные мне штуки, мыл малыша, менял подгузники и даже утку мне», — делилась Монеточка.
Ранее объявленная в розыск Монеточка заявила, что расплатилась с Костюшкиным.