Блогерша Аракелян потеряла сумку за 300 тысяч рублей

Молодая блогерша Карина Аракелян рассказала в социальных сетях, что во время прогулки по центру Москвы потеряла роскошную брендовую сумку, в которой находились документы и дорогие аксессуары. Об этом пишет «Московский комсомолец».l

Фото: соцсети соцсети

Отмечается, что Аракелян прославилась в интернете своими пранками. Она снимает разнообразные жуткие истории, которые собирают миллионы просмотров на YouTube.

Девушка уточнила, что общие ее потери составили порядка 400 тыс. рублей. В частности, сумка стоила 300 тыс., обложка на паспорт - 45 тыс., подвеска - 23 тыс.

Блогерша пообещала награду тому, кто вернет пропажу. Но никто так не обратился и она написала заявление в полицию. Впрочем, она не надеется получить сумку обратно, так как нашедший «скорее всего, уже продал [ее] за меньшую стоимость».