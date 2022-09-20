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2 часа назад

Настасья Самбурская проиграла в суде Виктору Дробышу

Елена Прошина

Актриса Настасья Самбурская снова проиграла суд продюсеру Виктору Дробышу. Об этом в интервью РЕН ТВ рассказал юрист Александр Солкин.

Настасья Самбурская проиграла в суде Виктору Дробышу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что продюсер и актриса заключили договор, в котором были строго прописаны ограничения. Самбурская должна была в полном объеме выполнять условия Дробыша, который вкладывал солидные денежные средства в ее раскрутку.

Ей не позволялось «самостоятельно участвовать в мероприятиях, сниматься в рекламе, вести концертную деятельность», пояснил Солкин. Юрист добавил, что все пункты договора Самбурская игнорировала.

Актриса, в свою очередь, обвинила продюсера в несоблюдении договора, в пренебрежении ее интересами. В 2020 году между ними начались судебные тяжбы.

Первый суд она проиграла, ее последующие апелляции также не были удовлетворены. В этом году слушание прошло в кассационном суде общей юрисдикции, который также принял сторону продюсера.

По словам Солкина, теперь, после решения суда, Самбурская «должна будет возместить все убытки Виктору Дробышу». Конкретную сумму юрист предпочел сохранить в тайне.

Ранее сообщалось, что в августе 2021 года Дробыш подавал встречный иск. Он требовал возместить ему затраты в размере 13,5 млн, сообщает РИА «Новости».

Шоу-бизнес,Александр Солкин,Настасья Самбурская,Виктор Дробыш,
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