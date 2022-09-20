Настасья Самбурская проиграла в суде Виктору Дробышу

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Отмечается, что продюсер и актриса заключили договор, в котором были строго прописаны ограничения. Самбурская должна была в полном объеме выполнять условия Дробыша, который вкладывал солидные денежные средства в ее раскрутку.

Ей не позволялось «самостоятельно участвовать в мероприятиях, сниматься в рекламе, вести концертную деятельность», пояснил Солкин. Юрист добавил, что все пункты договора Самбурская игнорировала.

Актриса, в свою очередь, обвинила продюсера в несоблюдении договора, в пренебрежении ее интересами. В 2020 году между ними начались судебные тяжбы.

Первый суд она проиграла, ее последующие апелляции также не были удовлетворены. В этом году слушание прошло в кассационном суде общей юрисдикции, который также принял сторону продюсера.

По словам Солкина, теперь, после решения суда, Самбурская «должна будет возместить все убытки Виктору Дробышу». Конкретную сумму юрист предпочел сохранить в тайне.