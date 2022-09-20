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1 час назад

Гузеева ответила на обвинения хейтеров в "непатриотичности"

Газета.Ru

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) снимок, сделанный за границей.

Гузеева ответила на обвинения хейтеров в "непатриотичности"
Фото: _larisa_guzeeva_/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)_larisa_guzeeva_/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Жизнь — это впечатления. Смысл жизни — накопить и запомнить любимых, любимое. Я так думаю. Всем покоя, терпения и не терять человеческого облика. Жизнь сложная, память вечная», — написала Гузеева.

Однако в комментариях нашлись те, кто упрекнул телеведущую за «непатриотичность». В ответ на это Гузеева посоветовала хейтеру «подобрать губу» и напомнила, что предыдущие снимки она сделала на Урале.

Ранее Гузеева пошутила про кавказцев в эфире «Голос 60+».

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
18+
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