Гузеева ответила на обвинения хейтеров в "непатриотичности"

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) снимок, сделанный за границей.
«Жизнь — это впечатления. Смысл жизни — накопить и запомнить любимых, любимое. Я так думаю. Всем покоя, терпения и не терять человеческого облика. Жизнь сложная, память вечная», — написала Гузеева.
Однако в комментариях нашлись те, кто упрекнул телеведущую за «непатриотичность». В ответ на это Гузеева посоветовала хейтеру «подобрать губу» и напомнила, что предыдущие снимки она сделала на Урале.
Ранее Гузеева пошутила про кавказцев в эфире «Голос 60+».