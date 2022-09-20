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21 минуту назад

Иосиф Пригожин раскрыл судьбу «Голубого огонька» без Галкина и Пугачевой

Газета.Ru

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «ФедералПресс» подчеркнул, что в России по-прежнему будет выходить новогоднее шоу «Голубой огонек» даже без Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

Иосиф Пригожин раскрыл судьбу «Голубого огонька» без Галкина и Пугачевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По большому счету из всех представителей «Голубого огонька» никто не уехал. Не Галкиным и Пугачевой страна едина», — заверил Пригожин.

Он уточнил, что в России по-прежнему остаются певцы Николай Басков и Филипп Киркоров. Пригожин напомнил, что в последние годы Пугачева ушла со сцены, чтобы заниматься детьми. По словам продюсера, Примадонна участвовала в телешоу только потому, что ее уговаривали.

Ранее Пригожин осудил жесткие требования к артистам на концертах.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Иосиф Пригожин,Алла Пугачева,Николай Басков,Филипп Киркоров,
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