Иосиф Пригожин раскрыл судьбу «Голубого огонька» без Галкина и Пугачевой

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «ФедералПресс» подчеркнул, что в России по-прежнему будет выходить новогоднее шоу «Голубой огонек» даже без Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

«По большому счету из всех представителей «Голубого огонька» никто не уехал. Не Галкиным и Пугачевой страна едина», — заверил Пригожин.

Он уточнил, что в России по-прежнему остаются певцы Николай Басков и Филипп Киркоров. Пригожин напомнил, что в последние годы Пугачева ушла со сцены, чтобы заниматься детьми. По словам продюсера, Примадонна участвовала в телешоу только потому, что ее уговаривали.