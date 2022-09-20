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1 час назад

Гарик Харламов рассказал о своей женитьбе

РИА "ФедералПресс"

После развода с Кристиной Асмус комик Гарик Харламов так и не нашел новую спутницу жизни. Чем же сейчас живет и занимается юморист?

«Я пока одинокий волк», – рассказал Харламов.

Асмус и Харламов развелись в 2020 году. По слухам, причиной стала откровенная сцена актрисы в фильме «Текст», после которой над Гариком насмехались поклонники и коллеги.

Сейчас бывшие супруги воспитывают дочь Настю. Гарик Харламов рассказал, что активно участвует в жизни ребенка, помогает ей с уроками.

После развода комику приписывали романы с разными женщинами. С одной из них – Екатериной Ковальчук – Харламов даже познакомил со своей мамой. Однако недавно пара перестала появляться вместе, пишет «Пятый канал».

«Хочу ли я брака? Хорошее дело браком не назовут, и мы это знаем», – отметил Харламов, говоря о возможной женитьбе.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Харламова застукали в обществе незнакомых девушек.

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