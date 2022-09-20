«Алла Пугачева после того, как ее мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) признали иноагенты, как шутят Telegram-каналы, сначала сказала, что найдет моложе, но потом вспомнив, что родилась при Сталине, высказала солидарность с мужем и попросила, чтобы ее тоже внесли в список иноагентов», — написал Шаляпин.