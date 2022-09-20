Певец Прохор Шаляпин в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) в шутку посоветовал Алле Пугачевой зарегистрироваться в качестве иноагента через сервис «Госуслуги».
«Алла Пугачева после того, как ее мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) признали иноагенты, как шутят Telegram-каналы, сначала сказала, что найдет моложе, но потом вспомнив, что родилась при Сталине, высказала солидарность с мужем и попросила, чтобы ее тоже внесли в список иноагентов», — написал Шаляпин.
Певец напомнил, что Примадонна обратилась к властям через заблокированный Instagram. По мнению Шаляпина, Пугачева решила, что Минюст возглавляет пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
18 сентября Алла Пугачева опубликовала пост, в котором попросила признать ее иностранным агентом вслед за мужем Максимом Галкиным. Она поддержала возлюбленного и заявила, что он патриот России.
Ранее адвокат Горгадзе усомнился, что Пугачеву признают иноагентом из-за ее просьбы.