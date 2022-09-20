«Горькая правда»: в РФ отреагировали на обращение Пугачевой к Минюсту

Своим недавним решением поддержать Максима Галкина (включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) Алла Пугачева отвернула от себя многих, кто еще в нее верил. Разочаровался в Примадонне и депутат Роман Худяков, пишет Starhit.

«Я неоднократно в своих постах защищал эту женщину, которая полюбила козла и вернулась в Россию с детьми без него. Мне все время писали, мол, не надо, мы ее терпеть не можем. Оказалось, люди правы. Теперь ее ждет горькая правда — она живет в реальности, оторванной от того, что происходит в нашей стране, на ее границах, и даже не осознает, что происходит с ней лично», – посетовал Худяков.

Он констатировал, что в сегодняшних реалиях Алла Пугачева ничего из себя не представляет ни как певица, ни как «жена декабриста». По его мнению, у нее даже нет шансов стать иноагентом, поскольку она за границей никому не нужна.

В российских СМИ и социальных сетях распространяется новость о том, что Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным*. В частности, об этом пишет lenta.ru.

Текст с подобной просьбой был опубликован в микроблоге певицы. Там говорится, что Примадонна разделяет взгляды своего мужа. И что она считает Максима Галкина настоящим патриотом России, порядочным, искренним и честным человеком.

Минюст России признал Максима Галкина физлицом-иноагентом 16 сентября. На следующий день Галкин отреагировал на включение его Минюстом в список иноагентов. Юморист выложил в интернет видеоролик, в котором рассказал, что политической деятельностью не занимается, а занимается совсем другим – выступает с политической сатирой и юмористическими скетчами уже 28 лет.

Галкин удивлен тем, что Минюст считает, что он получает финансирование с Украины. Юморист заявил, что последние доходы из этой страны от получал десять лет назад, выступая там с концертами. А также что он не намерен отказываться от свободы слова, закрепленной в Конституции и от своего права на труд.

*Признан Минюстом иноагентом

Кремль не комментирует пост в соцсетях певицы Аллы Пугачевой с просьбой добавить ее в список иноагентов, сообщил в беседе с журналистами в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не буду комментировать никак эту тему", - сказал он.



"Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то. Поэтому я не буду это комментировать", - добавил пресс-секретарь, отвечая на уточняющий вопрос, нужно ли принимать какие-то меры в ответ на такое заявление.

Так вице-спикер Госдумы отреагировал на заявление певицы, которая попросила Минюст РФ признать её иноагентом.

«Мне жаль, что Пугачёва, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь её место в историческом музее времён СССР», — написал Толстой в своём Telegram-канале.

Он высказал мнение, что Алла Пугачёва иноагентом не станет «и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдёт».

Кинорежиссер и телеведущий Никита Михалков ответил певице Алле Пугачевой, которая сравнила себя с героиней его фильма «Раба любви» (1975) Ольгой Вознесенской.

В авторской программе «Бесогон», опубликованной на платформе «Смотрим», Михалков отреагировал на публикацию Аллы Пугачевой в его адрес. Вступившись за мужа, юмориста Максима Галкина, признанного в России иноагентом, певица опубликовала отрывок из михалковской «Рабы любви», написав: «Прекрасный фильм, прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков...»

«Вот и супруга господина Галкина вернулась в Россию. Во-первых, я ни слова никогда не говорил про нее дурного. Во-вторых: почему она использовала фрагмент из моего фильма «Раба любви»? Героиня Ольга Вознесенская в трамвае, который несется без водителя, догоняемый охранкой, говорит слова: «Вы звери, вы звери... вы будете прокляты своей страной...» Почему госпожа Галкина вставляет этот отрывок, видимо, отождествляя себя с этой героиней? Сравнение себя, госпожой Галкиной, с Ольгой Вознесенской – пошлое и ошибочное. Ольгу Вознесенскую преследует охранка за то, что она помогала террористам. А кто преследовал госпожу Галкину? Те, о ком мы говорим – их никто не изгонял», – отметил режиссер.

Михалков напомнил, что беглецы-артисты «самоизгнались – они уехали сами».

«И пытаться сравнить себя с теми, кто был изгнан в 20-е годы – великими умами и талантами, которые не согласились с властью... Сравнивать себя с ними – это пошло, это несправедливо, потому что те ехали от смерти, от тюрьмы. А эти уезжали для того, чтобы сохранить свои счета, свою недвижимость», – подчеркнул режиссер.

Певец Лев Лещенко в интервью с изданием «Абзац» прокомментировал недавнее заявление Аллы Пугачевой, в котором она просит внести ее в список иностранных агентов.

По словам Лещенко, Примадонна имеет право на подобные высказывания.

«Меня это не удивило. Она встала на защиту не политических, а нравственных сентенций своего мужа. Если мы декларируем тезис, что мы своих не бросаем, то она как человек в семье больше, наверное, чем свой, поэтому она такое заявление сделала», — говорит артист.

Исполнитель утверждает, что заявление Пугачевой касалось не столько политики, сколько защиты честности и порядочности супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

Музыкант Гарик Сукачев прокомментировал просьбу Аллы Пугачевой о признании ее иноагентом. Он не стал осуждать Примадонну.

«А я ничего не слышал. Ничего по этому поводу не думаю. Ну, что могу сказать… Хорошая жена», – отметил Сукачев.

По словам Гарика Сукачева, до вопроса журналистов он даже не знал о ситуации. Сама Пугачева после своего обращения больше никаких заявлений не делала, пишет «Пятый канал».

Рэпер Тимати раскритиковал заявление певицы Аллы Пугачевой, которая призвала включить ее в список иноагентов. Как сообщает NEWS.ru, под постом артистки он напомнил, что Примадонна вместе с другими артистами покинула Россию после начала спецоперации.

«Думаю, что поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм!» — написал исполнитель.

Тимати также напомнил, что Пугачева имела признание среди россиян и получала государственные награды. Галкин же большую часть жизни проработал на федеральном канале, благодаря чему стал известен, подчеркнул рэпер.

Напомним, что после начала спецоперации Галкин и Пугачева уехали из России вместе с детьми. Юморист неоднократно критиковал российские власти. В конце лета Примадонна вернулась в Москву, тогда как ее супруг остался за границей.

Украинская певица Светлана Лобода поблагодарила Аллу Пугачеву за публичное выражение своей позиции. Как сообщает Teleprogramma.pro, в своих соцсетях она сказала спасибо Примадонне, которая поддержала позицию мужа Максима Галкина (признан Минюстом иноагентом).

«Спасибо, дорогая, любимая Алла Борисовна», — отреагировала на пост Пугачевой Лобода, отметив аккаунт исполнительницы.

Актриса Мария Шукшина прокомментировала желание певицы Аллы Пугачевой стать иностранным агентом на территории России вслед за своим супругом, шоуменом Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ). Свои мнением она поделилась в Telegram-канале.

Шукшина считает, что Пугачева чувствует свою безнаказанность. Она добавила, что вокалистка задействовала один из либеральных приемов.

«Принять жертвенную позу, при этом осознавая свою безнаказанность, поскольку певица уверена, что не пострадает ни при каких обстоятельствах», — высказалась артистка.

Таким образом, исполнительница хита «Миллион алых роз» поддержала своего мужа. В настоящее время юморист находится за границей, откуда не раз критиковал соотечественников за поддержку спецоперации в защиту мирного населения Донбасса.

Актер театра и кино Стас Садальский сочувствует певице Алле Пугачевой, которая оказалась втянута в скандал из-за своего супруга — признанного иноагентом в РФ шоумена Максима Галкина.

Садальский уверен, что за призывом Примадонны признать ее вслед за мужем иноагентом, стоит именно Галкин. Актер уверен, что Алла Борисовна — «жертва» своего супруга, который сейчас переживает не лучшие времена, что сказалось на его здоровье — в частности, психологическом.

«У предателя России Макса просто посттравматический стресс, который является следствием потери основной статьи доходов. Алчный! Мне его не жалко, а Алле — сочувствие!» — высказался Садальский в соцсетях.

Очевидно, звездная семья сейчас оказалась в незавидном положении. Как они будут исправлять ситуацию, покажет только время.

Украинская певица Вера Брежнева отреагировала на скандальное заявление народной артистки СССР Аллы Пугачевой о спецоперации по защите Донбасса.

Ранее Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с требованием внести ее имя в список иностранных агентов, так как она солидарна с позицией своего мужа Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) по спецоперации.

Брежнева в своем микроблоге процитировала слова из песни Пугачевой «Женщина, которая поет» и сопроводила строки смайликом в виде сердца.

«Дай знать мне, где друзья, а где враги, и от морщин меня убереги. Не дай пресытиться любимым делом, не дай отяжелеть душой и телом. Мне, мне, той женщине, которая поет», — написала она.

Брежнева выступила против России в условиях спецоперации на Украине. Исполнительница хита «Доброе утро» уже на протяжении нескольких месяцев проживает в Италии.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась о недавнем заявлении народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

«Алла Борисовна! Я вас всегда любила! И благодарна, что в моей жизни были ваши песни, с которыми я влюблялась и расставалась, горевала и веселилась. Спасибо, что вы — честный и порядочный человек, а не просто гениальная певица», — написала журналистка на своей странице в соцсети.

Исполнительница в августе вернулась в Россию после нескольких месяцев пребывания за границей. Галкин решил продолжить гастрольный тур по странам, поэтому не прилетел в страну даже на день рождения своих детей, которые 18 сентября отмечают девятилетие.

На просьбу певицы Аллы Пугачевой признать ее иностранным агентом отреагировал музыкант Юрий Лоза на своей странице «ВКонтакте». Он отметил, что журналисты неоднократно обращались к нему с просьбой прокомментировать случившееся.

«Братцы, но если вы следите за каждым ее перемещением, словом и вздохом, значит, до сих пор считаете ее важной и уважаемой медийной персоной. Так проявите уважение в полной мере и обратитесь в соответствующие органы — пусть они дадут женщине то, что она просит и признают ее иноагентом», — заключил исполнитель.

Певец Филипп Киркоров воздержался от ответа на вопрос журналистов о недавней просьбе Аллы Пугачевой признать ее иноагентом. Кроме того, из видео в Telegram-канале Starhit следует, что неудобный вопрос сильно не понравился поп-королю.

Недавно Филипп Киркоров посетил премьерный показ фильма «Красная шапочка». Однако журналистов не особо интересовало мнение звезды по поводу картины. Все хотели знать, что он думает о заявлениях своей бывшей жены Аллы Пугачевой.