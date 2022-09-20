Бородина предупредила о прикрывающихся ее именем мошенниках

Ведущая популярного реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина предупредила поклонников о прикрывающихся ее именем мошенниках, которые проводят конкурсы. Подробности она раскрыла в Telegram.

Бородина пожаловалась на мошенников, которые под постами в ее Telegram-канале публикуют комментарии с призывами участвовать в конкурсах. В качестве примера она привела скриншот такого комментария, где можно увидеть, что аферист использует фотографию и имя ведущей.

Как уточнила Бородина, о конкурсах она объявляет в отдельных постах, а не в комментариях. Также она рассказала, что никогда не просит пользователей, которые выиграли в конкурсе, платить ей комиссию. В заключение ведущая попросила фанатов прекратить вестись на уловки мошенников.

Ранее Бородина пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она рассказала, что после перенесенного коронавируса стала испытывать приступы тревоги.