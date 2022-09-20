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1 час назад

Слепаков впервые за долгое время вышел на связь

Никита Бородкин

Уехавший из России комик Семен Слепаков впервые за несколько месяцев вышел на связь с поклонниками в социальных сетях. Как сообщает «Слово и дело», на одной из своих страниц он опубликовал метафорическое стихотворение, в котором подписчики разглядели грустное настроение автора.

«В Печатниках жила семья одна, Не замечая в комнате слона. В ней проводя бесчисленные дни, Деталей много видели они: В плафонах люстры пыль минувших лет, На белом потолке от пробки след, И выцветшую ткань облезлых штор, Но лишь слона не видели в упор», — написал Слепаков.

Напомним, что в марте 2022 года Слепаков без каких-либо объяснений уехал из России. Позднее он решил успокоить своих подписчиков и пообещал вернуться, не назвав при этом сроков.

Комик отмечал, что приедет в страну «так же тайно», как и уехал. Предположительно, сейчас он продолжает жить в Израиле.

Шоу-бизнес,Видео,Семен Слепаков,
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