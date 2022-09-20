Гарик Сукачев описал Пугачеву двумя словами

Музыкант Гарик Сукачев прокомментировал просьбу Аллы Пугачевой о признании ее иноагентом. Он не стал осуждать Примадонну.
«А я ничего не слышал. Ничего по этому поводу не думаю. Ну, что могу сказать… Хорошая жена», – отметил Сукачев.
По словам Гарика Сукачева, до вопроса журналистов он даже не знал о ситуации. Сама Пугачева после своего обращения больше никаких заявлений не делала, пишет «Пятый канал».
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Кремле не отреагировали на просьбу Пугачевой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос не относится к ведению Кремля.