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4 минуты назад

Гарик Сукачев описал Пугачеву двумя словами

РИА "ФедералПресс"

Музыкант Гарик Сукачев прокомментировал просьбу Аллы Пугачевой о признании ее иноагентом. Он не стал осуждать Примадонну.

«А я ничего не слышал. Ничего по этому поводу не думаю. Ну, что могу сказать… Хорошая жена», – отметил Сукачев.

По словам Гарика Сукачева, до вопроса журналистов он даже не знал о ситуации. Сама Пугачева после своего обращения больше никаких заявлений не делала, пишет «Пятый канал».

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Кремле не отреагировали на просьбу Пугачевой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос не относится к ведению Кремля.

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