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2 часа назад

Ефремов рассказал о своем отношении к бывшим заключенным

Елена Прошина

Актер Михаил Ефремов, находящийся в колонии около двух лет, признался, что за это время успел многое переосмыслить. По его словам, он стал еще лучше относиться к бывшим заключенным. Об этом пишет «СтарХит».

Ефремов рассказал, что и раньше хорошо относился к бывшим заключенным, а теперь его мнение и вовсе изменилось. Он отметил, что нашел в тюрьме единомышленников и хобби по специальности.

«Я на воле относился нормально к людям, которые прошли через лишение свободы. Думаю, сейчас, когда выйду на волю, буду относиться еще лучше, потому что это все-таки большой опыт. Человек, который прошел лишение свободы, у него было время и подумать, и поменяться. Наш фильм называется «Переоценка ценностей», вот переоценка ценностей тут происходит практически с каждым», — сказал актер.

Он также рассказал, чем занимается в тюрьме. Актер уже прочел много книг, начал снимать документальные фильмы и играть в КВН. По его словам, в колонии сделано все, чтобы человек исправился.

«И распорядок дня, и работа, и мужской коллектив, но в данном случае все зависит от человека. Если человек хочет исправиться, он исправится. Это как с педагогикой, важно не научить, а важно научиться», — сказал Ефремов.

Шоу-бизнес,Видео,Михаил Ефремов,
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