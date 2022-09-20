Ефремов рассказал о своем отношении к бывшим заключенным

Актер Михаил Ефремов, находящийся в колонии около двух лет, признался, что за это время успел многое переосмыслить. По его словам, он стал еще лучше относиться к бывшим заключенным. Об этом пишет «СтарХит».
Ефремов рассказал, что и раньше хорошо относился к бывшим заключенным, а теперь его мнение и вовсе изменилось. Он отметил, что нашел в тюрьме единомышленников и хобби по специальности.
«Я на воле относился нормально к людям, которые прошли через лишение свободы. Думаю, сейчас, когда выйду на волю, буду относиться еще лучше, потому что это все-таки большой опыт. Человек, который прошел лишение свободы, у него было время и подумать, и поменяться. Наш фильм называется «Переоценка ценностей», вот переоценка ценностей тут происходит практически с каждым», — сказал актер.
Он также рассказал, чем занимается в тюрьме. Актер уже прочел много книг, начал снимать документальные фильмы и играть в КВН. По его словам, в колонии сделано все, чтобы человек исправился.
«И распорядок дня, и работа, и мужской коллектив, но в данном случае все зависит от человека. Если человек хочет исправиться, он исправится. Это как с педагогикой, важно не научить, а важно научиться», — сказал Ефремов.