Киркоров сбежал от журналистов после вопроса о Пугачевой

Про последние новости о певице Алле Пугачевой спросили у ее бывшего мужа Филиппа Киркорова, который приехал на премьеру очередного российского фильма. Однако артист как только услышал имя экс-супруги, молча убежал от журналистов.

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На премьере картины также был певец Гарик Сукачев с дочерью Дарьей. Он не знал про обращение Примадонны к Министерству юстиции РФ. Услышав это, он был удивлен.

— Ну что я могу сказать: хорошая жена! Солидарна. Молодец! — прокомментировал артист поступок звезды, пишет «МК».

19 сентября сообщалось, что режиссер Никита Михалков ответил на выпад певицы Аллы Пугачевой, сравнившей себя с героиней его кинокартины «Раба любви». В авторской программе «Бесогон» Михалков называет артистку исключительно супругой Максима Галкина*.

18 сентября Алла Пугачева выложила пост в одной из социальных сетей, в котором попросила Министерство юстиции России признать ее иноагентом вслед за ее супругом юмористом Максимом Галкиным.