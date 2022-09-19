«Сплин» отменил концерты в пяти городах России

Группа «Сплин» перенесла запланированные на осень концерты в пяти городах России на весну 2023 года. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на организаторов.

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По данным издания, среди отмененных выступлений оказались концерты в Ярославле, Владимире, Череповце, Нижнем Новгороде и Туле. Их все перенесли на весну по «техническим причинам». Других деталей организаторы уточнять не стали.

Ранее депутат Заксобрания Владимировской области Александр Цыганский выступил в своем Telegram-канале против проведения концерта «Сплин» в регионе. С соответствующим требованием он от имени «всех владимирцев» обратился к руководству Art Hall, где должно было 30 сентября пройти выступление группы.