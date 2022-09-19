Басков признался, что «не потянет» Аллегрову

Шоумен Николай Басков признался в интервью журналистам НТВ, что история с певицей Ириной Аллегровой не закончилась. При встречах она в шутку спрашивает его о возможной свадьбе, а он традиционно говорит, что «не потянет» такую шикарную даму. Об этом пишет «Пятый канал».
Басков пояснил, что Аллегрова в его глазах - «красивая женщина». При встречах он охотно с ней общается, а она нередко спрашивает о том, собирается ли шоумен наконец-то сделать ей предложение.
«А я ей говорю, что такую роскошную женщину пока еще не потяну», - уточнил певец.
Напомним, что в 2019 году в интернете получил вирусное распространение короткий ролик, на котором Басков спел Аллегровой песню «Незаконченный роман».
Певице так понравилось исполнение и галантное обращение шоумена, что она в шутку предложила Баскову взять ее в жены. Он смутился и закрыл камеру рукой.