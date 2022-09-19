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1 час назад

Басков признался, что «не потянет» Аллегрову

Илья Родин

Шоумен Николай Басков признался в интервью журналистам НТВ, что история с певицей Ириной Аллегровой не закончилась. При встречах она в шутку спрашивает его о возможной свадьбе, а он традиционно говорит, что «не потянет» такую шикарную даму. Об этом пишет «Пятый канал».

Басков признался, что «не потянет» Аллегрову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Басков пояснил, что Аллегрова в его глазах - «красивая женщина». При встречах он охотно с ней общается, а она нередко спрашивает о том, собирается ли шоумен наконец-то сделать ей предложение.

«А я ей говорю, что такую роскошную женщину пока еще не потяну», - уточнил певец.

Напомним, что в 2019 году в интернете получил вирусное распространение короткий ролик, на котором Басков спел Аллегровой песню «Незаконченный роман».

Певице так понравилось исполнение и галантное обращение шоумена, что она в шутку предложила Баскову взять ее в жены. Он смутился и закрыл камеру рукой.

Шоу-бизнес,Николай Басков,
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