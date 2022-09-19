Ани Лорак прервала полугодовое молчание

Украинская певица Ани Лорак впервые за семь месяцев вышла на связь в социальных сетях и обратилась к подписчикам.
В своем микроблоге Лорак опубликовала новый пост, где написала, что «мысленно обнимает каждого», кто прочитал ее обращение.
«Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, любовью. Сцена — моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души», — высказалась певица.
Предыдущая публикация Лорак была сделана 1 марта. Тогда певица высказалась против специальной операции по защите граждан Донбасса.