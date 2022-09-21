Соседов рассказал о будущем Галкина* в России

«Пугачева молчала, потому что ей нечего сказать уже давно. А когда уже приперло, то она решила высказаться. Потому что понимает, что муж, признанный иноагентом, не получит здесь никакую работу на телевидении, что у него не будет концертов-корпоративов, что его карьера будет осложнена», — заявил журналист порталу Teleprogramma.pro.