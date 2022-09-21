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1 час назад

Критик Соседов спрогнозировал творческий кризис Галкина в России

Слово и Делоиещё 2

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о будущем шоумена Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) в России.

Соседов рассказал о будущем Галкина* в России
Фото: 

Соседов считает, что юморист больше не будет появляться на отечественном телевидении. Статус иностранного агента сильно осложнит карьеру телеведущего, делится критик.

«Пугачева молчала, потому что ей нечего сказать уже давно. А когда уже приперло, то она решила высказаться. Потому что понимает, что муж, признанный иноагентом, не получит здесь никакую работу на телевидении, что у него не будет концертов-корпоративов, что его карьера будет осложнена», — заявил журналист порталу Teleprogramma.pro.

Галкин не вернулся в Россию в конце лета вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Артист продолжил покорять сцену за границей своими выступлениями.

Максим Галкин* - признан иноагентом в РФ

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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