Соседов рассказал о будущем Галкина* в России

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал о будущем шоумена Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) в России.
Соседов считает, что юморист больше не будет появляться на отечественном телевидении. Статус иностранного агента сильно осложнит карьеру телеведущего, делится критик.
«Пугачева молчала, потому что ей нечего сказать уже давно. А когда уже приперло, то она решила высказаться. Потому что понимает, что муж, признанный иноагентом, не получит здесь никакую работу на телевидении, что у него не будет концертов-корпоративов, что его карьера будет осложнена», — заявил журналист порталу Teleprogramma.pro.
Галкин не вернулся в Россию в конце лета вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми. Артист продолжил покорять сцену за границей своими выступлениями.
Максим Галкин* - признан иноагентом в РФ