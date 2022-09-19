Осудивший СВО украинский певец Миша Марвин вернулся в РФ

Украинский певец Миша Марвин, осудивший спецоперацию, вернулся в Россию и возобновил сотрудничество с лейблом Black Star. Об этом пишет Телеграм-канала Super.

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Марвин пришел на день рождения генерального директора лейбла Пашу, где объявил о возвращении в Black Star. При этом он останется самостоятельным артистом, однако будет сотрудничать с менеджментом лейбла.

«Мы сделали Мише предложение, от которого он не смог отказаться», — сказал Пашу.