Осудивший СВО украинский певец Миша Марвин вернулся в РФ

Украинский певец Миша Марвин, осудивший спецоперацию, вернулся в Россию и возобновил сотрудничество с лейблом Black Star. Об этом пишет Телеграм-канала Super.
Марвин пришел на день рождения генерального директора лейбла Пашу, где объявил о возвращении в Black Star. При этом он останется самостоятельным артистом, однако будет сотрудничать с менеджментом лейбла.
«Мы сделали Мише предложение, от которого он не смог отказаться», — сказал Пашу.
Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Марвин негативно высказывался в адрес России. Певец уехал в родную страну и даже стал исполнять песни на украинском языке. Он также менял сценический псевдоним на Миша М.