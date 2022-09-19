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18 минут назад

Украинский певец Миша Марвин вернулся в Россию

Елена Прошина

Украинский певец Миша Марвин, осудивший спецоперацию, вернулся в Россию и возобновил сотрудничество с лейблом Black Star. Об этом пишет Телеграм-канала Super.

Осудивший СВО украинский певец Миша Марвин вернулся в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Марвин пришел на день рождения генерального директора лейбла Пашу, где объявил о возвращении в Black Star. При этом он останется самостоятельным артистом, однако будет сотрудничать с менеджментом лейбла.

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«Мы сделали Мише предложение, от которого он не смог отказаться», — сказал Пашу.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Марвин негативно высказывался в адрес России. Певец уехал в родную страну и даже стал исполнять песни на украинском языке. Он также менял сценический псевдоним на Миша М.

Шоу-бизнес,Миша Марвин,
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