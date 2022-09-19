SHAMAN захотел стать наставником "Голоса"

Музыкант, певец и автор песен SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) выразил желание стать наставником шоу «Голос», финалистом которого стал восемь лет назад.
В беседе с kp.ru он признал, что «Голос» дал ему возможность повысить свою медийность, которой он не смог в должной мере воспользоваться.
«На тот момент у меня не было своих хитов, таких как сейчас, и четкого понимания, куда двигаться в творчестве. Для музыканта это хороший шанс раскрутиться, но участники там поют чужие песни, а мне всегда хотелось реализоваться как автору и исполнителю собственных песен», — поделился он.
Предложение журналиста поразмышлять о том, не хотелось бы ему попробовать себя в роли наставника «Голоса», SHAMAN воспринял положительно.
«Думаю, это был бы интересный опыт. Мне есть, чем поделиться с начинающими артистами», — сказал он.
Ранее SHAMAN объявил о запуске собственного продюсерского центра. Популярный артист сфокусируется на самостоятельном продвижении своего проекта, а также займется поиском и развитием молодых талантов.