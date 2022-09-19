Игорь Матвиенко считает Валю Карнавал "великой певицей"

Продюсер Игорь Матвиенко в эфире YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу» похвалил вокальные данные Вали Карнавал.
«Валя Карнавал, я считаю, великая певица», — высказался Матвиенко.
Также шоумен рассказал, что мог сотрудничать со звездой TikTok, однако из-за плотного графика упустил такую возможность.
«Она отслушалась и уехала в Ростов. Осталась бы тогда, мы бы сделали звезду из Вали Карнавал, именно поющую звезду, а не блогершу. Просто за 6 месяцев», — объяснил продюсер.
Также Матвиенко раскритиковал блогершу за изменения во внешности.
«Зря она сделала ненужный тюнинг. Она была более милой натуральная», — говорит он.
Ранее Игорь Матвиенко заявил, что Полина Гагарина подошла бы на роль солистки группы «Фабрика».