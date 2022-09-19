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2 часа назад

Игорь Матвиенко заявил, что считает Валю Карнавал "великой певицей"

Газета.Ru

Продюсер Игорь Матвиенко в эфире YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу» похвалил вокальные данные Вали Карнавал.

Игорь Матвиенко считает Валю Карнавал "великой певицей"
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

«Валя Карнавал, я считаю, великая певица», — высказался Матвиенко.

Также шоумен рассказал, что мог сотрудничать со звездой TikTok, однако из-за плотного графика упустил такую возможность.

«Она отслушалась и уехала в Ростов. Осталась бы тогда, мы бы сделали звезду из Вали Карнавал, именно поющую звезду, а не блогершу. Просто за 6 месяцев», — объяснил продюсер.

Также Матвиенко раскритиковал блогершу за изменения во внешности.

«Зря она сделала ненужный тюнинг. Она была более милой натуральная», — говорит он.

Ранее Игорь Матвиенко заявил, что Полина Гагарина подошла бы на роль солистки группы «Фабрика».

Шоу-бизнес,Игорь Матвиенко,Полина Гагарина,
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