В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
3 часа назад

Гарик Харламов рассказал, сколько зарабатывает на телевидении

Слово и Дело

Российский комедийный актер Гарик Харламов озвучил сумму своих доходов на телевидении.

Гарик Харламов рассказал, сколько зарабатывает на телевидении
Фото: Global Look Press | Komsomolskaya PravdaGlobal Look Press | Komsomolskaya Pravda

Стоит отметить, что шоумен снимается в Comedy Club, участвует в различных передачах и часто появляется среди членов жюри самых разных проектов.

Более того, у Харламова есть YouTube-канал, где звезда ведет свое шоу. Ко всему прочему он не забывает появляться в других онлайн-проектах. В совокупности вся деятельность комика приносит ему более миллиона долларов в год.

«Семь миллионов рублей в месяц. Вставляете везде. На что трачу? На себя любимого. Хожу на все передачи. Это все стоит семь миллионов рублей», — рассказал бывший кавээнщик в ходе программы «Ты не поверишь!».

Ранее шоумен Гарик Харламов раскрыл свое отношение к Comedy Club. Звезда призналась, что изначально не верила в успешность проекта. Юморист также заявил, что в ближайшее время не собирается покидать шоу.

Шоу-бизнес,Гарик Харламов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители