Канье Уэст признался, что не прочел ни одной книги

Американский рэпер Канье Уэст признался, что за всю жизнь не прочел ни одной книги. Об этом сообщает Billboard.
Уэст заявил, что предпочитает разговаривать, и сравнил чтение с поеданием брюссельской капусты.
«Вы говорили, что я не читал ту книгу, а я на самом деле не прочел ни одной книги. Читать для меня все равно, что есть брюссельскую капусту. А говорить — все равно, что есть кукурузные равиоли в Giorgio Baldi», — сказал он в интервью подкасту Alo Mind Full, имея в виду популярный ресторан в Санта-Монике (Калифорния, США).
Ранее актриса и модель Джулия Фокс в разговоре с ES Magazine призналась, что решила расстаться с рэпером Канье Уэстом из-за непроработанных личных проблем музыканта.
«Нерешенные проблемы, с которыми он имел дело. У меня нет пропускной или эмоциональной способности для этого», — высказалась Фокс.