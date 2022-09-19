Канье Уэст признался, что не прочел ни одной книги

«Вы говорили, что я не читал ту книгу, а я на самом деле не прочел ни одной книги. Читать для меня все равно, что есть брюссельскую капусту. А говорить — все равно, что есть кукурузные равиоли в Giorgio Baldi», — сказал он в интервью подкасту Alo Mind Full, имея в виду популярный ресторан в Санта-Монике (Калифорния, США).