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1 час назад

Лобода отреагировала на высказывание Пугачевой

Никита Бородкин

Украинская певица Светлана Лобода поблагодарила Аллу Пугачеву за публичное выражение своей позиции. Как сообщает Teleprogramma.pro, в своих соцсетях она сказала спасибо Примадонне, которая высказалась о ситуации на Украине и поддержала мужа Максима Галкина (признан Минюстом иноагентом).

«Спасибо, дорогая, любимая Алла Борисовна», — отреагировала на пост Пугачевой Лобода, отметив аккаунт исполнительницы.

Напомним, что накануне Минюст признал Галкина иностранным агентом — по информации ведомства, он занимается политической деятельностью и получает финансирование от Киева. После этого Пугачева опубликовала в соцсетях обращение к Минюсту с просьбой включить ее в список иноагентов своей «любимой страны». Певица заявила, что поддерживает мнение супруга касательно происходящего на Украине.

Британские СМИ оценили поступок Пугачевой

Сам Галкин отметил, что его мнение «не оплачивается», а в выступлениях он говорит на темы, которые его волнуют.

Шоу-бизнес,Видео,Максим Галкин,Светлана Лобода,Алла Пугачева,
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