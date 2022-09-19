Украинская певица Светлана Лобода поблагодарила Аллу Пугачеву за публичное выражение своей позиции. Как сообщает Teleprogramma.pro, в своих соцсетях она сказала спасибо Примадонне, которая высказалась о ситуации на Украине и поддержала мужа Максима Галкина (признан Минюстом иноагентом).

«Спасибо, дорогая, любимая Алла Борисовна», — отреагировала на пост Пугачевой Лобода, отметив аккаунт исполнительницы.

Напомним, что накануне Минюст признал Галкина иностранным агентом — по информации ведомства, он занимается политической деятельностью и получает финансирование от Киева. После этого Пугачева опубликовала в соцсетях обращение к Минюсту с просьбой включить ее в список иноагентов своей «любимой страны». Певица заявила, что поддерживает мнение супруга касательно происходящего на Украине.