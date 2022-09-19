Украинская певица Светлана Лобода вышла на связь с поклонниками после слухов о покушении на нее. Об этом пишет «СтарХит».

После начала спецоперации Лобода переехала жить в Латвию. Сейчас у артистки проходит тур по Европе. Не так давно появились слухи о том, что якобы на звезду было совершено покушение. По информации анонимного источника, артистка получила множественные травмы и была доставлена в реанимацию. Сама Лобода опровергла эти сведения.

«Ребята, это фейк! Все в порядке. Я в Казахстане давала концерт. В Латвии такие происшествия невозможны», — написала певица в соцсетях.