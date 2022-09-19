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1 час назад

Лобода отреагировала на слухи о покушении

Елена Прошина

Украинская певица Светлана Лобода вышла на связь с поклонниками после слухов о покушении на нее. Об этом пишет «СтарХит».

После начала спецоперации Лобода переехала жить в Латвию. Сейчас у артистки проходит тур по Европе. Не так давно появились слухи о том, что якобы на звезду было совершено покушение. По информации анонимного источника, артистка получила множественные травмы и была доставлена в реанимацию. Сама Лобода опровергла эти сведения.

Лобода назвала себя певицей «номер один» в России

«Ребята, это фейк! Все в порядке. Я в Казахстане давала концерт. В Латвии такие происшествия невозможны», — написала певица в соцсетях.

Ранее Лобода заявляла, что ей пришлось многое потерять, уехав из России. Себя она назвала артистом номер один в России, однако ей пришлось от всего отказаться. Сейчас Светлана с дочерями, матерью и сестрой живет в Риге. При этом она не знает, где она будет жить дальше.

Шоу-бизнес,Видео,Светлана Лобода,
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