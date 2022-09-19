У Джигана украли часы Rolex на 6 млн рублей

У рэпера Джигана украли двое часов Rolex на сумму в 6 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Shot, вечером 18 сентября он обратился в полицию и рассказал, что в ночь на субботу в его коттедж в деревне Захарово якобы проникли неизвестные.

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Дверь, по словам исполнителя, была открыта, но дома в тот момент никого не было. Позднее он обнаружил пропажу двух дорогостоящих украшений. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»), подробности происшествия выясняются.