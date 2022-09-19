У Джигана украли часы Rolex на 6 млн рублей

У рэпера Джигана украли двое часов Rolex на сумму в 6 млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Shot, вечером 18 сентября он обратился в полицию и рассказал, что в ночь на субботу в его коттедж в деревне Захарово якобы проникли неизвестные.
Дверь, по словам исполнителя, была открыта, но дома в тот момент никого не было. Позднее он обнаружил пропажу двух дорогостоящих украшений. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»), подробности происшествия выясняются.
Напомним, что ранее супруга Джигана Оксана Самойлова рассказала о покупке в Дубае квартиры. Недвижимость в 121 квадратный метр с ремонтом, встроенной техникой и террасой обошлась ей в 36 млн рублей.