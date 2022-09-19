Лоза отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иностранным агентом

На просьбу певицы Аллы Пугачевой признать ее иностранным агентом отреагировал музыкант Юрий Лоза на своей странице «ВКонтакте». Он отметил, что журналисты неоднократно обращались к нему с просьбой прокомментировать случившееся.
«Братцы, но если вы следите за каждым ее перемещением, словом и вздохом, значит, до сих пор считаете ее важной и уважаемой медийной персоной. Так проявите уважение в полной мере и обратитесь в соответствующие органы — пусть они дадут женщине то, что она просит и признают ее иноагентом», — заключил исполнитель.
По решению Министерства юстиции РФ от 16 сентября 2022 года супруг Пугачевой, юморист Максим Галкин признан иностранным агентом. На данный момент муж и жена находятся в разных странах — о возвращении Примадонны в Москву после длительного отсутствия стало известно в конце августа 2022 года. Галкин остался за границей, где регулярно дает концерты. Певица отреагировала на новый юридический статус супруга, обратившись к Минюсту и попросив «зачислить ее в ряды иноагентов» вслед за Галкиным.