В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
4 часа назад

Лоза отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иностранным агентом

Мослентаиещё 2

Лоза отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иностранным агентом
Фото: МослентаМослента

На просьбу певицы Аллы Пугачевой признать ее иностранным агентом отреагировал музыкант Юрий Лоза на своей странице «ВКонтакте». Он отметил, что журналисты неоднократно обращались к нему с просьбой прокомментировать случившееся.

«Братцы, но если вы следите за каждым ее перемещением, словом и вздохом, значит, до сих пор считаете ее важной и уважаемой медийной персоной. Так проявите уважение в полной мере и обратитесь в соответствующие органы — пусть они дадут женщине то, что она просит и признают ее иноагентом», — заключил исполнитель.

По решению Министерства юстиции РФ от 16 сентября 2022 года супруг Пугачевой, юморист Максим Галкин признан иностранным агентом. На данный момент муж и жена находятся в разных странах — о возвращении Примадонны в Москву после длительного отсутствия стало известно в конце августа 2022 года. Галкин остался за границей, где регулярно дает концерты. Певица отреагировала на новый юридический статус супруга, обратившись к Минюсту и попросив «зачислить ее в ряды иноагентов» вслед за Галкиным.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Юрий Лоза,Алла Пугачева,Минюст России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители