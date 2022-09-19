Лоза отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иностранным агентом

Фото: Мослента Мослента

На просьбу певицы Аллы Пугачевой признать ее иностранным агентом отреагировал музыкант Юрий Лоза на своей странице «ВКонтакте». Он отметил, что журналисты неоднократно обращались к нему с просьбой прокомментировать случившееся.

«Братцы, но если вы следите за каждым ее перемещением, словом и вздохом, значит, до сих пор считаете ее важной и уважаемой медийной персоной. Так проявите уважение в полной мере и обратитесь в соответствующие органы — пусть они дадут женщине то, что она просит и признают ее иноагентом», — заключил исполнитель.