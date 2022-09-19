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15 минут назад

Тимати раскритиковал Пугачеву после ее просьбы сделать ее иноагентом

Lenta.ruиещё 2

Российский исполнитель Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) прокомментировал просьбу эстрадной певицы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным. Своим мнением рэпер поделился в комментариях под постом артистки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Тимати раскритиковал Пугачеву в комментарии к ее посту в соцсети
Фото: ТАССТАСС

Музыкант отметил, что Пугачева критиковала свою родину вместе с другими артистами, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине: «Думаю, что поливать помоями свою "любимую" страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм!»

Тимати добавил, что певица имела признание в России и получала государственные награды.

«Быть излюбленной властью и всю жизнь получать государственные награды, практически собрать "полного кавалера ордена" и споткнуться на неполучении последней степени. Здесь, скорее, правда, о которой не знает читатель», — отметил рэпер.

Исполнитель также упомянул и мужа Пугачевой, ведущего Максима Галкина, заявив о том, что тот стал узнаваем в России благодаря тому, что большую часть жизни проработал на федеральном канале: «"Иноагент" пол своей жизни проработал на федеральном Первом канале, и именно по этой причине его узнала вся "любимая страна". Желаю вам удачи».

Британские СМИ оценили поступок Пугачевой

Ранее эстрадная певица Алла Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов.

Авдокат Горгадзе оценил вероятность присвоения артистке статуса иноагента.

Шоу-бизнес,Тимати,Максим Галкин,Алла Пугачева,Первый канал,
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