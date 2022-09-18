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2 часа назад

Алибасов сообщил о будущем уехавших из России артистов

Ирина Лебедева

Бари Алибасов заявил, что российские звезды шоу-бизнеса, выразившие несогласие с политической ситуацией и покинувшие Россию, в итоге вернутся несолоно хлебавши.

Алибасов сообщил о будущем уехавших из России артистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продюсер уверен, что они не смогут реализовать себя за рубежом, поскольку там и своих звезд достаточно. А беглецов ждет нищета и забвение, - рассказывает teleprogramma.pro.

Создатель группы «На-На» говорит, что неоднократно был свидетелем того, как артисты уезжали на чужбину, но, рано или поздно, возвращались.

«Ой, сколько я за всю свою жизнь видел этих исполнителей, которые уезжали из России навсегда! И все потом с котомками нищенскими вернулись обратно. Все! Все без исключения!», - сказал Бари Каримович.

На днях стало известно, что продюсер Бари Алибасов в очередной раз госпитализирован в одну из московских клиник. Участник группы «На-На» Владимир Политов рассказал, что 75-летнему Алибасову необходима операция на позвоночнике.

Шоу-бизнес,Владимир Политов,Бари Алибасов,
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