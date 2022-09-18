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1 час назад

Дочь Ефремова обмолвилась о возможном отъезде из России

Ирина Лебедева

У Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой трое детей: 18-летняя Вера, 15-летняя Надежда и 12-летний Борис. Вера – студентка Высшей школы экономики. Накануне в социальной сети девушка написала, что ее семья, возможно, покинет страну. Эта информация стала известна журналистам «Комсомольской Правды», которые и приводят слова Веры.

Семья Ефремова может покинуть Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она пишет, что огорчена такими перспективами, хотя ранее мечтала о переезде.

«Я рыдаю из-за растущего шанса того, что скоро я уеду из России, хотя буквально год назад готова была отдать все, собраться за час и ни о чем не жалеть – лишь бы уехать», - цитирует ее «КП».

Однако не исключено, что этот «шанс» существует лишь в теории. Как узнали журналисты, учебу Веры мать оплатила на год вперед. Кроме того, у Софьи Кругликовой хорошая работа, она известный звукорежиссер. У семьи Ефремовых есть недвижимость в Юрмале, однако сразу возникнут серьезные проблемы с работой Софьи и учебой детей, - пишет издание.

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов снял два фильма в колонии

Многих удивило то, что Вера Ефремова не связала свою жизнь со сценой. На самом деле, будучи ученицей московской математической школы № 57, девочка планировала пойти по стопам отца и даже планировала поступить в театральный вуз. Вера очень хотела быть похожей на свою бабушку Аллу Покровскую. Но позже передумала.

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