Семья Ефремова может покинуть Россию

У Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой трое детей: 18-летняя Вера, 15-летняя Надежда и 12-летний Борис. Вера – студентка Высшей школы экономики. Накануне в социальной сети девушка написала, что ее семья, возможно, покинет страну. Эта информация стала известна журналистам «Комсомольской Правды», которые и приводят слова Веры.

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Она пишет, что огорчена такими перспективами, хотя ранее мечтала о переезде.

«Я рыдаю из-за растущего шанса того, что скоро я уеду из России, хотя буквально год назад готова была отдать все, собраться за час и ни о чем не жалеть – лишь бы уехать», - цитирует ее «КП».

Однако не исключено, что этот «шанс» существует лишь в теории. Как узнали журналисты, учебу Веры мать оплатила на год вперед. Кроме того, у Софьи Кругликовой хорошая работа, она известный звукорежиссер. У семьи Ефремовых есть недвижимость в Юрмале, однако сразу возникнут серьезные проблемы с работой Софьи и учебой детей, - пишет издание.