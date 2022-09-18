Обнародована стоимость новой квартиры рэпера Pharaon

Еще несколько лет назад Глеб Голубин, известный публике под псевдонимом Pharaon, рассказывал журналистами, что ему нравится иметь возможность жить в разных местах и в разных квартирах, чтобы не быть привязанным к какому-то конкретному месту. Поэтому музыкант предпочитал снимать жилье.

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Но с течением времени взгляды Глеба изменились. Скитаться по чужим углам ему надоело, и теперь он – владелец большой квартиры в центре столицы.

Журналисты СтарХита узнали, что элитное жилье в Курсовом переулке напротив храма Христа Спасителя обошлось молодому человеку в 120 миллионов рублей. И это при том, что Голубин приобрел ее в 2020 году. Ремонт в апартаментах длился достаточно долго, однако недавно он завершился, и 26-летний рэпер обживает новый дом.