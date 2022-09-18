В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Обнародована стоимость новой квартиры рэпера Pharaon

Ирина Лебедева

Еще несколько лет назад Глеб Голубин, известный публике под псевдонимом Pharaon, рассказывал журналистами, что ему нравится иметь возможность жить в разных местах и в разных квартирах, чтобы не быть привязанным к какому-то конкретному месту. Поэтому музыкант предпочитал снимать жилье.

Обнародована стоимость новой квартиры рэпера Pharaon
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но с течением времени взгляды Глеба изменились. Скитаться по чужим углам ему надоело, и теперь он – владелец большой квартиры в центре столицы.

Журналисты СтарХита узнали, что элитное жилье в Курсовом переулке напротив храма Христа Спасителя обошлось молодому человеку в 120 миллионов рублей. И это при том, что Голубин приобрел ее в 2020 году. Ремонт в апартаментах длился достаточно долго, однако недавно он завершился, и 26-летний рэпер обживает новый дом.

Представители сферы шоу-бизнеса, несмотря на недавние жалобы на ковидную изоляцию, активно покупают дорогую недвижимость. Так, не столь давно певица Слава приобрела апартаменты в Москве за 100 миллионов рублей. Об этом она рассказала в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ. Квартира стала седьмым по счету объектом недвижимости в собственности артистки.

Шоу-бизнес,Глеб Голубин,Иисус Христос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители