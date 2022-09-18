Обнародована стоимость новой квартиры рэпера Pharaon

Еще несколько лет назад Глеб Голубин, известный публике под псевдонимом Pharaon, рассказывал журналистами, что ему нравится иметь возможность жить в разных местах и в разных квартирах, чтобы не быть привязанным к какому-то конкретному месту. Поэтому музыкант предпочитал снимать жилье.
Но с течением времени взгляды Глеба изменились. Скитаться по чужим углам ему надоело, и теперь он – владелец большой квартиры в центре столицы.
Журналисты СтарХита узнали, что элитное жилье в Курсовом переулке напротив храма Христа Спасителя обошлось молодому человеку в 120 миллионов рублей. И это при том, что Голубин приобрел ее в 2020 году. Ремонт в апартаментах длился достаточно долго, однако недавно он завершился, и 26-летний рэпер обживает новый дом.
Представители сферы шоу-бизнеса, несмотря на недавние жалобы на ковидную изоляцию, активно покупают дорогую недвижимость. Так, не столь давно певица Слава приобрела апартаменты в Москве за 100 миллионов рублей. Об этом она рассказала в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ. Квартира стала седьмым по счету объектом недвижимости в собственности артистки.