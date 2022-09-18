Бородина сообщила, что не планирует ухаживать за экс-мужем в старости

Ксения Бородина резко ответила на замечание подписчицы о том, что телеведущая предлагает свои курсы об отношениях, а сама не может наладить общение с бывшим супругом. Тем более, что у них с Курбаном Омаровым общая дочь Теона, - пишет sportkp.ru.
Общение происходило в микроблоге телеведущей. Ксения не стала сдерживать эмоции.
«Слушайте, ну если вы залипшая, и вам так нужен бывший, общайтесь, сколько хотите», - заявила Бородина.
Она предложила своей подписчице ждать, пока ее бывший не нагуляется, до самой старости, а потом принять его в конце жизни и «лечить ему простату». Бывшие бывают очень разными, подчеркнула Ксения, и отметила, что лично она тратить свою жизнь на экс-мужей не намерена.
Возлюбленная бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова Валерия спровоцировала слухи о замужестве в социальных сетях. Девушка поделилась снимком с цветами. В публикации Валерия назвала бизнесмена "самым лучшим мужем". Поклонники предположили, что пара сыграла свадьбу.