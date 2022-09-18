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3 часа назад

Родион Газманов: «Почти перестали звонить с угрозами»

Ирина Лебедева

Родион Газманов в своем микроблоге откровенно высказывается о спецоперации на Украине и ситуации в мире в целом. Его позиция патриота России вызывает злобу у некоторых подписчиков певца.

Родион Газманов: «Почти перестали звонить с угрозами»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью журналистам «Комсомольской Правды» Газманов-младший рассказал, что со временем накал страстей у злопыхателей снизился, что его радует, но, к сожалению, совсем не иссяк.

«Проклятия тоже присылают. Достаточно почитать мою ленту комментариев в контакте и в телеграме, чтобы понять, что творится в медиапространстве. Почти перестали звонить с угрозами — и это уже хорошо», — сообщил Родион.

Сын Газманова также сообщил, что некоторые бывшие друзья перестали с ним общаться из-за разных взглядов на политическую ситуацию. Однако сам он, по его словам, никогда не ссорился с близкими людьми из-за политики.

«Я никогда ни с кем не прекращал отношения из-за политических взглядов, я всегда очень четко разделяю взгляды человека и его человеческие качества», - сказал певец.

Российский певец и актер Родион Газманов рассказал, какие впечатления у него оставили выступления в Херсоне и Донбассе. По словам музыканта, его принимали очень искренне и горячо. Газманов рассказал, что его поразили люди, которые, несмотря на сложную обстановку, могут отвлечься от происходящего вокруг.

Шоу-бизнес,Родион Газманов,
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