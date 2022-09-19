Певица Граймс легла под нож хирурга ради эльфийских ушей

Канадская певица Граймс поделилась фотографией после пластической операции. Снимок звезда разместила в своих социальных сетях.

Фото: Grimes/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) Grimes/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

34-летняя Элис Буше, известная как Граймс, выложила в личном блоге селфи с перебинтованной головой.

«Я сделала что-то безумное», — подписала снимок звезда.

В следующем посте артистка уточнила, что находится в клинике пластической хирургии.

В комментариях поклонники Граймс предположили, что она осуществила свою «давнюю мечту» и сделала себе эльфийские уши. «Уши эльфа?», «Неужели она сделала это?», «У Граймс теперь эльфийские уши? Я хочу видеть результат», — написали взволнованные фанаты.

В прошлом месяце бывшая девушка Илона Маска спрашивала у подписчиков, нет ли у них на примете хорошего специалиста, который сможет сделать ей «клыки как у вампира и эльфийские уши».