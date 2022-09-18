«Главная цель – стать знаменитой»: Муцениеце поделилась планами

Агата Муцениеце рассказала о своих планах на будущее. На данный момент звезда заинтересована в основном в построении карьеры. Создать новую семью актриса собирается после 40 лет, причем будет пользоваться услугами суррогатной матери, поскольку сама не готова еще раз беременеть и рожать. Об этом пишет портал actualnews.

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При этом по Павлу Прилучному, по ее словам, Агата совершенно не скучает и не следит за его жизнью. Единственное – ее удивила скоропостижная женитьбы Павла на Зепюр – ранее актер всегда был очень придирчивым, расчетливым и поспешных решений не принимал.

«У меня есть план на будущее. Сейчас главная цель – стать знаменитой артисткой. Примерно в 40 лет я снова выйду замуж и рожу еще одного ребенка. Сама беременеть не собираюсь, так как не уверена, что здоровье позволит выносить малыша. Лучшим вариантом для меня является суррогатная мать, но все это еще в планах», - сообщила Муцениеце.