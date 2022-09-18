В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
2 часа назад

«Главная цель – стать знаменитой»: Муцениеце поделилась планами

Ирина Лебедева

Агата Муцениеце рассказала о своих планах на будущее. На данный момент звезда заинтересована в основном в построении карьеры. Создать новую семью актриса собирается после 40 лет, причем будет пользоваться услугами суррогатной матери, поскольку сама не готова еще раз беременеть и рожать. Об этом пишет портал actualnews.

«Главная цель – стать знаменитой»: Муцениеце поделилась планами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом по Павлу Прилучному, по ее словам, Агата совершенно не скучает и не следит за его жизнью. Единственное – ее удивила скоропостижная женитьбы Павла на Зепюр – ранее актер всегда был очень придирчивым, расчетливым и поспешных решений не принимал.

«У меня есть план на будущее. Сейчас главная цель – стать знаменитой артисткой. Примерно в 40 лет я снова выйду замуж и рожу еще одного ребенка. Сама беременеть не собираюсь, так как не уверена, что здоровье позволит выносить малыша. Лучшим вариантом для меня является суррогатная мать, но все это еще в планах», - сообщила Муцениеце.

В интервью для YouTube-шоу «вМесте» Агата Муцениеце поведала о том, какие выводы вынесла из неудавшихся отношений. Она перечислила все пороки Прилучного и, как подметили зрителя в комментариях, будто составила список всего того, что ещё ждёт впереди Зепюр Брутян, которой «не следует радоваться выбору такого прекрасного мужа.

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители