Знакомые  семьи оценили возможность приезда Галкина* в Москву

У двойняшек Лизы и Гарри – день рождения. Судя по всему, встречать свое девятилетие они будут только с мамой Аллой Пугачевой. Максим Галкин вряд ли появится на детском празднике.
У Галкина сейчас как раз перерыв в его большом гастрольном турне - следующее выступление запланировано лишь 23 сентября в Праге. Однако, как пишет 5 Канал, ссылаясь на мнение знакомых семьи, опальный юморист вряд ли прилетит в Россию. Это и дорого, и хлопотно, и в целом непонятно, каким скандалом может обернуться.
Представители окружения знаменитой пары предполагают, что семья встретится только через несколько месяцев.
«...на школьные каникулы дети с Аллой Борисовной поедут в Израиль или в Юрмалу на воссоединение с отцом семейства. Ходит информация об их большой поездке в США, когда там будет Галкин с туром - но и это всего лишь слухи пока…», - заявил источник «Комсомольской Правды».
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