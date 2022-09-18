Знакомые  семьи оценили возможность приезда Галкина* в Москву

У двойняшек Лизы и Гарри – день рождения. Судя по всему, встречать свое девятилетие они будут только с мамой Аллой Пугачевой . Максим Галкин вряд ли появится на детском празднике.

У Галкина сейчас как раз перерыв в его большом гастрольном турне - следующее выступление запланировано лишь 23 сентября в Праге. Однако, как пишет 5 Канал, ссылаясь на мнение знакомых семьи, опальный юморист вряд ли прилетит в Россию. Это и дорого, и хлопотно, и в целом непонятно, каким скандалом может обернуться.