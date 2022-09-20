Музыкант Андрей Данилко отказался от образа Верки Сердючки

"Меня так любили люди [до этого], и сам думал, что я такая конфета. За три секунды был включен механизм, и все поверили, что я пел: "Russia goodbye" ( с англ. "пока, Россия" — прим. "Газеты.Ru"). Я приехал как суперзвезда — баба Яга, чудовище", — сказал музыкант, отметив, что в тот момент даже не знал английского языка.