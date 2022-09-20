Музыкант Андрей Данилко отказался от образа Верки Сердючки

Украинский артист Андрей Данилко вышел на сцену в столице Латвии без костюма Верки Сердючки и выступал под своей настоящей личностью, пишет портал PROZVEZD.
В Риге артист решил отказаться от привычного амплуа Верки Сердючки, а появился перед зрителями в своем обычном образе.
Как пишет портал, Данилко внешне все-таки поменялся. Он похудел на 14 кг. Сам певец прокомментировал внешние изменения. Он заявил, что начал правильно питаться и отказался от спиртных напитков.
В интервью латвийским СМИ Данилко признался в любви к алкоголю, но уточнил, что выпивает он чаще всего ради задушевных бесед и воспоминаний о прошлом.
Ранее Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, обвинил Максима Фадеева в травле после "Евровидения" 2007 года. Он заявил, что продюсер воспользовался моментом, чтобы поднять в рейтинге группу "Serebro", участвовавшую от России. По словам артиста, он не ожидал подобной реакции у российских слушателей.
"Меня так любили люди [до этого], и сам думал, что я такая конфета. За три секунды был включен механизм, и все поверили, что я пел: "Russia goodbye" ( с англ. "пока, Россия" — прим. "Газеты.Ru"). Я приехал как суперзвезда — баба Яга, чудовище", — сказал музыкант, отметив, что в тот момент даже не знал английского языка.