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7 минут назад

Музыкант Андрей Данилко отказался от образа Верки Сердючки

Газета.Ruиещё 1

Украинский артист Андрей Данилко вышел на сцену в столице Латвии без костюма Верки Сердючки и выступал под своей настоящей личностью, пишет портал PROZVEZD.

Музыкант Андрей Данилко отказался от образа Верки Сердючки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Риге артист решил отказаться от привычного амплуа Верки Сердючки, а появился перед зрителями в своем обычном образе.

Как пишет портал, Данилко внешне все-таки поменялся. Он похудел на 14 кг. Сам певец прокомментировал внешние изменения. Он заявил, что начал правильно питаться и отказался от спиртных напитков.

В интервью латвийским СМИ Данилко признался в любви к алкоголю, но уточнил, что выпивает он чаще всего ради задушевных бесед и воспоминаний о прошлом.

Ранее Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, обвинил Максима Фадеева в травле после "Евровидения" 2007 года. Он заявил, что продюсер воспользовался моментом, чтобы поднять в рейтинге группу "Serebro", участвовавшую от России. По словам артиста, он не ожидал подобной реакции у российских слушателей.

"Меня так любили люди [до этого], и сам думал, что я такая конфета. За три секунды был включен механизм, и все поверили, что я пел: "Russia goodbye" ( с англ. "пока, Россия" — прим. "Газеты.Ru"). Я приехал как суперзвезда — баба Яга, чудовище", — сказал музыкант, отметив, что в тот момент даже не знал английского языка.

Шоу-бизнес,Андрей Данилко,Максим Фадеев,
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