«Зачем сочинять небылицы?» Орбакайте возмущена злыми сплетнями

Кристина Орбакайте вслед за Иваном Ургантом прокомментировала скандальную историю о том, что отказалась вставать под гимн России перед спектаклем Театра имени Евгения Вахтангова.
История, растиражированная СМИ, оказалась фейком, выдуманным некими злопыхателями от начала до конца, - пишет gazeta.ru.
«Очень возмутительная и нелепая информация! Такого не было и быть не могло! Я не была в театре имени Вахтангова очень много лет, а в других театрах при мне гимн России не исполнялся ни разу. Римаса Туминаса уже давно уволили из этого театра, зачем сочинять небылицы? Кому и зачем это надо? Не знаю», — объяснила Кристина.
Дочь Аллы Пугачевой также сказала, что брезгует разбираться с «людишками», которые сочиняют подобные вбросы. Об этом она заявила СтарХиту.
«Очень не хочется мараться и вступать в полемику с этими людишками. Мне их жаль».
Слухи о скандальной выходке певицы Кристины Орбакайте и шоумена Ивана Урганта в театре имени Вахтангова оказались фейковыми. Информация была опубликована YouTube-каналом, известным распространением сфабрикованных историй.