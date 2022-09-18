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19 минут назад

«Зачем сочинять небылицы?» Орбакайте возмущена злыми сплетнями

Ирина Лебедева

Кристина Орбакайте вслед за Иваном Ургантом прокомментировала скандальную историю о том, что отказалась вставать под гимн России перед спектаклем Театра имени Евгения Вахтангова.

«Зачем сочинять небылицы?» Орбакайте возмущена злыми сплетнями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

История, растиражированная СМИ, оказалась фейком, выдуманным некими злопыхателями от начала до конца, - пишет gazeta.ru.

«Очень возмутительная и нелепая информация! Такого не было и быть не могло! Я не была в театре имени Вахтангова очень много лет, а в других театрах при мне гимн России не исполнялся ни разу. Римаса Туминаса уже давно уволили из этого театра, зачем сочинять небылицы? Кому и зачем это надо? Не знаю», — объяснила Кристина.

Дочь Аллы Пугачевой также сказала, что брезгует разбираться с «людишками», которые сочиняют подобные вбросы. Об этом она заявила СтарХиту.

«Очень не хочется мараться и вступать в полемику с этими людишками. Мне их жаль».

Слухи о скандальной выходке певицы Кристины Орбакайте и шоумена Ивана Урганта в театре имени Вахтангова оказались фейковыми. Информация была опубликована YouTube-каналом, известным распространением сфабрикованных историй.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,Римас Туминас,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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