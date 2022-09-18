«Зачем сочинять небылицы?» Орбакайте возмущена злыми сплетнями

«Очень возмутительная и нелепая информация! Такого не было и быть не могло! Я не была в театре имени Вахтангова очень много лет, а в других театрах при мне гимн России не исполнялся ни разу. Римаса Туминаса уже давно уволили из этого театра, зачем сочинять небылицы? Кому и зачем это надо? Не знаю», — объяснила Кристина.